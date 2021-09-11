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Спасатели обнаружили тело ребенка на месте взрыва газа в Ельце

ТК «Звезда»
30 минут назад

На месте обрушения многоквартирного дома в Ельце Липецкой области спасатели нашли тело второго погибшего Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Второй погибший обнаружен после взрыва газа в Ельце
Фото: Мой Елец, ВКМой Елец, ВК

«Двое погибших. Второй - ребенок», - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее из-под завалов было извлечено тело женщины. Трагедия произошла сегодня в 00:52 по московскому времени. По предварительным причинам, озвученным ранее некоторыми СМИ, взрыв мог произойти в результате утечки газа.

Всего пострадали семеро жителей дома, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Работы на месте происшествия продолжаются.

Происшествия,РИА Новости,Липецкая Область,
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