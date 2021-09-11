Число жертв взрыва газа в Ельце выросло до трех

Количество погибших при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Солидарность под Ельцом выросло до трёх. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию района.

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Обнаружены ещё два тела. Одно из них извлечено, — цитирует собеседника агентство.

Погибшими оказались 11-летний ребёнок и взрослый. Предполагается, что под завалами может оставаться ещё один взрослый. Также погибла 50-летняя женщина.

Спасатели продолжают искать под завалами ещё троих пропавших после взрыва жильцов дома. По данным областной администрации, на момент взрыва в доме находились 25 человек. Два человека госпитализированы, но одного из них родственники сразу забрали из больницы после оказания ему медпомощи.

В настоящий момент в лечебных учреждениях города Ельца находятся четыре человека, в том числе один ребёнок, — приводит слова представителя областной администрации издание.