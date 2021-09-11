В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Один человек погиб в результате взрыва газа в Ельце

ТК «Звезда»иещё 14
58 минут назад

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Один человек погиб в результате взрыва газа в Ельце
Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«В настоящее время установлено, что в результате взрыва погиб один взрослый. Шесть человек пострадали... К сожалению, среди пострадавших - один ребенок», - объяснил собеседник агентства.

По данным источника, сейчас под завалами могут находиться три человека.

Первое сообщение о взрыве в жилом доме в Ельце поступило на пульт дежурного в 00:52 мск. Согласно предварительным данным МЧС России, в результате инцидента частично обрушилась стена здания. ТАСС, в свою очередь, информирует о полном разрушении одного из подъездов. К работам на месте ЧП привлечено 15 человек и четыре единицы техники.

Происшествия,Взрывы газа в домах,Взрывы и катастрофы,ИТАР-ТАСС,Липецкая Область,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители