Три человека упали в коллектор в Москве

В городе Щербинка в Новой Москве в подвале одного из домов нашли троих человек без сознания, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Космонавтов в пятницу, 10 сентября. По предварительным данным, три человека упали в коллектор, все пострадавшие находились в сильном алкогольном опьянении. Их вытащили из коллектора и передали медикам для осмотра. Детали происшествия устанавливаются.
Ранее в подвале одного из домов в здании на Большой Черкизовской улице на востоке Москвы обнаружили тела двух погибших. Тело первого умершего было упаковано в мешок, а второго прикрыли матрасом.