Три человека упали в коллектор в Москве

В городе Щербинка в Новой Москве в подвале одного из домов нашли троих человек без сознания, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Космонавтов в пятницу, 10 сентября. По предварительным данным, три человека упали в коллектор, все пострадавшие находились в сильном алкогольном опьянении. Их вытащили из коллектора и передали медикам для осмотра. Детали происшествия устанавливаются.