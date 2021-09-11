Состояние выжившей после отравления арбузом ухудшилось

В Москве у 38-летней родственницы бабушки и внучки, которые отравились арбузом и умерли, стабилизировалось состояние и она под свою ответственность отправилась домой. Однако спустя время пострадавшей снова стало плохо и женщину госпитализировали. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщается, ее увезли в реанимацию. По информации телеканала, пострадавшей проводят интенсивную терапию. Согласно результатам анализов, в ее организме есть кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения. Врачи пока не дали никаких прогнозов по состоянию женщины. В столице 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка - они отравились арбузом, купленным в магазине "Магнит".

По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.