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В Египте заявили о безопасности моря после новостей об атаке акулы на дайвера

Lenta.ru
21 минуту назад

Власти Египта прокомментировали новость об атаке акулы на мужчину на побережье Средиземного моря, пишет Al Youm As Sabi.

В Египте заявили о безопасности моря после новостей об атаке акулы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министерство окружающей среды Египта выступило с заявлением после публикаций в средствах массовой информации рассказа 58-летнего дайвера о нападении на него акулы. Как отметили в ведомстве, это ложные данные, море безопасно, а ранения пострадавшего не соответствуют типичным для атаки акул.

Как пишет РИА Новости, министр окружающей среды Ясмин Фуад (Yasmin Fuad) уточнила, что комитет по проверке происшествия пришел к выводу: дайвер не подвергался нападению акулы.

«Врачи осмотрели рану и установили, что это порез острым предметом, а не из-за морского существа», — добавила она.

Фуад заявила, что на средиземноморском побережье Египта акулы ни разу не нападали на людей. Несмотря на это, эксперты продолжат следить за ситуацией на курортах.

В июле в иорданском городе Акаба акула напала на мужчину, который занимался парасейлингом. Мужчина потерял часть правой стопы. Кроме того, он получил несколько переломов.

Происшествия,РИА Новости,Египет,
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