Россиянин получил три штрафа за чужие нарушения в метро

Парня из Нижнего Новгорода трижды оштрафовали за правонарушения в московском метро, которые он не совершал, так как не находился в столичной подземке в заявленное время. Историю россиянина опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Россиянин Илья Шмелев рассказал, что за два года он получил три штрафа за чужие проделки в метрополитене Москвы. В начале 2020-го 23-летнего нижегородца обвинили в безбилетном проходе через турникет на станции «Комсомольской», а чуть позже — в экстремальной езде на поезде.

«Несмотря на то что нарушитель на видео вовсе не был похож на Илью, штраф отменять не стали. В середине прошлого года Шмелева обвинили в проезде снаружи вагона — тогда постановление удалось обжаловать», — указано в сообщении.

В феврале 2021 года Шмелев получил очередное уведомление о нарушении в столице. Парня заподозрили в том, что на Замоскворецкой линии он перешел с одного вагона в другой при помощи трехгранного ключа. После третьего штрафа из московской подземки нижегородец подготовил для правоохранительных органов все возможные доказательства своей непричастности к нарушениям неизвестного человека.

«Нижегородец собрал пачку доказательств, включая историю геолокаций, список звонков, историю IP-адресов, даже выписку с банковских карт. Он требует от силовиков найти и наказать жулика, прикрывающегося его документами (он думает, что дело в этом) и снять с себя все правонарушения», — добавили авторы поста, уточнив, что полиция Москвы уже начала выяснять обстоятельства инцидента.