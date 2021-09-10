В жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв

В Магнитогорске (Челябинская область) в результате взрыва газового оборудования в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Челябинской области.
«Подозреваемый 10 сентября снял со своего автомобиля газовое оборудование для прохождения технического осмотра автомобиля. Прибор мужчина оставил в комнате, которая расположена в коммунальной квартире дома», — сообщается на сайте.
Вследствие зажженной сигареты в соседней комнате, газо-воздушная смесь воспламенилась, в результате пожара погибла 59-летняя женщина. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).