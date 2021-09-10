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В жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв

Ura.Ru
13 минут назад

В Магнитогорске (Челябинская область) в результате взрыва газового оборудования в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Челябинской области.

В жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подозреваемый 10 сентября снял со своего автомобиля газовое оборудование для прохождения технического осмотра автомобиля. Прибор мужчина оставил в комнате, которая расположена в коммунальной квартире дома», — сообщается на сайте.

Что известно о взрыве жилого дома в Ногинске

Вследствие зажженной сигареты в соседней комнате, газо-воздушная смесь воспламенилась, в результате пожара погибла 59-летняя женщина. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия,Челябинская Область,Магнитогорск,
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