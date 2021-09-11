Еще три человека госпитализированы из дома, где отравились арбузом

Из дома на Совхозной улице в Москве , где ранее отравилась семья, госпитализировали еще троих человек. Об этом сообщают СМИ.

«Из жилого дома на Совхозной улице в Москве в больницу госпитализировали еще троих человек. По нашим данным, это взрослый и двое детей», — сообщает газета «Известия».

Ранее после употребления арбуза была госпитализирована семья. В медучреждении скончалась бабушка и ее 15-летняя внучка, спасти удалось только 38-летнюю маму девочки. Арбуз был куплен в магазине сети «Магнит», после этого все арбузы с полок убрали.