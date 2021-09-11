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Таксист нашел гулявшего по обочине в пижаме ребенка

Мослентаиещё 1
59 минут назад

В Москве проезжавший в темное время суток по улице Гончарова таксист нашел мальчика, который гулял по обочине вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Об этом сообщает телеканал «360».

Таксист нашел гулявшего по обочине в пижаме ребенка
Фото: PixabayPixabay

Водитель такси обратился в полицию, ребенка забрали правоохранители. Как выяснилось позднее, трехлетний мальчик вышел из квартиры, пока его мать спала.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что на станциях Московского метрополитена появились специально выделенные места для встречи потерявшихся детей с их родителями. На таких местах наклеены стикеры фиолетового цвета, на которых изображен персонаж из советского мультфильма — Чебурашка.

Происшествия,Москва,
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