Таксист нашел гулявшего по обочине в пижаме ребенка

В Москве проезжавший в темное время суток по улице Гончарова таксист нашел мальчика, который гулял по обочине вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Об этом сообщает телеканал «360».

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Водитель такси обратился в полицию, ребенка забрали правоохранители. Как выяснилось позднее, трехлетний мальчик вышел из квартиры, пока его мать спала.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.