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Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) пленили, а затем убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.

Талибы убили брата и.о. президента Афганистана
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что по словам другого собеседника агентства из провинции Панджшер, родственник Салеха Роулла (Rohullah Saleh) скончался еще несколько дней назад в ходе боев с талибами.

Ранее афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар сообщил, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана. Захир Акбар напомнил, что статус Салеха как и.о. главы государства подтверждает афганская конституция.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ.

7 сентября талибы объявили состав нового правительства. При этом пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид уточнил, что объявленный им состав правительства имеет временный статус, все члены кабинета фактически — исполняющие обязанности на своих постах.

Происшествия,Ашраф Ахмадзай,Талибан,РИА Новости,Россия,Афганистан,
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