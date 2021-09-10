Талибы убили брата и.о. президента Афганистана

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) пленили, а затем убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что по словам другого собеседника агентства из провинции Панджшер, родственник Салеха Роулла (Rohullah Saleh) скончался еще несколько дней назад в ходе боев с талибами.

Ранее афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар сообщил, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана. Захир Акбар напомнил, что статус Салеха как и.о. главы государства подтверждает афганская конституция.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ.