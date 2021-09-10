В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Магазины "Магнит" сняли с продажи арбузы после отравления семьи в Москве

Москва24
1 час назад

Сеть продуктовых магазинов "Магнит" сняла с продажи арбузы в Москве после смерти двух человек от отравления этим продуктом. Об этом "Газете.ру" рассказали в пресс-службе сети супермаркетов.

"Магнит" снял с продажи арбузы после смерти двух человек от отравления
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Магазин продолжает работать. Мы начали проводить внутреннее расследование и планируем еще раз проверить все партии арбузов. Они будут изъяты из продажи до завершения расследования", – сказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время следователи выехали в городскую больницу, куда доставили семью. Кроме того, проверку организовала прокуратура Москвы.

До этого СМИ сообщали, что два человека умерли и один находится в реанимации после отравления арбузом, который семья купила в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве.

8 августа вся семья, кроме отца, после ужина ела арбуз. Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки проявились признаки отравления. Позже их госпитализировали в больницу. Врачи не смогли спасти бабушку, а на следующий день умер ребенок. В реанимации остается мама, ее состояние удалось стабилизировать.

Происшествия,"Магнит",СКР,Газета.Ru,Москва,
6
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители