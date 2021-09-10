"Магнит" снял с продажи арбузы после смерти двух человек от отравления

Сеть продуктовых магазинов "Магнит" сняла с продажи арбузы в Москве после смерти двух человек от отравления этим продуктом. Об этом "Газете.ру" рассказали в пресс-службе сети супермаркетов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Магазин продолжает работать. Мы начали проводить внутреннее расследование и планируем еще раз проверить все партии арбузов. Они будут изъяты из продажи до завершения расследования", – сказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время следователи выехали в городскую больницу, куда доставили семью. Кроме того, проверку организовала прокуратура Москвы.

До этого СМИ сообщали, что два человека умерли и один находится в реанимации после отравления арбузом, который семья купила в магазине "Магнит" на улице Совхозной в Москве.