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Родители пропавшей школьницы Ленобласти выяснили правду о случившемся

Мария Иванова
1 час назад

Житель Санкт-Петербурга, из квартиры которого спасли десятилетнюю школьницу из Ленинградской области, заманил девочку домой обещанием подарков. Об этом рассказал Telegram-канал 112.

Родители пропавшей школьницы Ленобласти выяснили правду о случившемся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О задержании петербуржца стало известно 10 сентября. Отец пропавшей девочки обратился в полицию, сообщив, что его дочь не вернулась домой после уроков.

По данным 112, школьница общалась с мужчиной в соцсетях около двух месяцев. Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что петербуржец присылал ребенку картинки эротического содержания и «намекал на интим», хотя знал ее возраст.

Родители школьницы рассказали, что 9 сентября их дочь договорилась встретиться с мужчиной после занятий, после чего в 16:00 она села с ним на электричку в Гатчине и отправилась в Санкт-Петербург. Мужчина обещал девочке, что дома ее ждут подарки. По словам школьницы, когда они зашли в квартиру, он отобрал у нее телефон и начал домогаться.

Полицейские, в это время искавшие школьницу, выяснили, что мужчина живет на улице Партизана Германа, сразу же отправились туда, освободили девочку и задержали мужчину.

Полицейские рассказали «Фонтанке», что девочка столкнулась с домогательствами и угрозами, но физически не пострадала. Также они отметили, что проблем с законом у задержанного раньше не было.

Происшествия,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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