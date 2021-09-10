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Умер контролировавший Вологодскую область вор в законе Шошия

Lenta.ru
40 минут назад

В Вологде умер вор в законе Нодар Джинчвелашвили, известный в криминальном мире как Шошия. Ему было 63 года. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Умер контролировавший Вологодскую область вор в законе Шошия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина смерти авторитета не называется. Он был арестован в сентябре 2019 года по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Шошия на протяжении четверти века контролировал Вологодскую область. В регион он перебрался в начале 90-х годов после отбытия очередного срока, обосновался в Череповце.

Вор в законе был родом из Кутаиси. Джинчвелашвили имел семь судимостей за кражу, грабеж, незаконный оборот оружия, а также получил четыре срока за наркотики. Его короновали в 1982 году в одной из грузинских колоний. Шошии на тот момент было 24 года.

Происшествия,Вологодская Область,Вологда,
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