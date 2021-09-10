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Школьники сняли на видео избиение одноклассниц педагогом

Александр Кузьмин
1 час назад

В Красноярске родители учащихся одной из школ пожаловались на поведение преподавателя английского языка. Два года назад она ударила детей. Снятые школьниками на уроке кадры опубликованы в Telegram-канале «Борус».

Как уточняется, инцидент произошел в 2019 году. На записи учительница гимназии 13 избивает учеников во время урока.

В сентябре 2021 года родители снова пожаловались на педагога. Учительница кричит на детей, обзывает их «глупыми», «медленными черепахами», а некоторых учеников доводит до слез, передает слова матери одного из учащихся гимназии канал.

Сейчас женщину отстранили от уроков.

Происшествия,Видео,Красноярск,
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