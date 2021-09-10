Тобольского чиновника освободили от наказания за ущерб на два миллиарда рублей

Тобольский городской суд принял решение по делу бывшего главы Тобольского района Юрия Батта о причинении ущерба на 2,3 миллиарда рублей природному заказнику. Об этом сообщает Znak.com.

Фото: официальный портал органов государственной власти Тюменской области официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Чиновник признан виновным в халатности, однако суд решил освободить его от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Об этом просил прокурор в ходе прений сторон.

По версии следствия, весной 2018 года Батт подписал распоряжение, на основании которого компания «Промэкскавация» приступила к использованию земли в особо охраняемой природной территории — комплексном заказнике регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» для складирования добытого песка.