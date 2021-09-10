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В Москве внучка и бабушка умерли после отравления арбузом

Газета.Ruиещё 2
27 минут назад

В Москве целая семья попала в реанимацию, съев арбуз купленный в одном из сетевых магазинов, два человека погибли сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве внучка и бабушка умерли после отравления арбузом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 8 сентября.

После ужина все, кроме отца семейства, поели арбуз. На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась сильная рвота. Вызывали скорую, но врачи госпитализировать больных не стали, списав все на обычное отравление. Позднее их состояние стало ухудшаться – домой снова вызвали скорую, которая отвезла их в больницу.

По данным Telegram-канала, состояние бабушки и девочки было критическим. Пенсионерка умерла вечером, 9 сентября, сегодня скончалась и девочка. Состояние третьей пострадавшей удалось стабилизировать, сообщает Baza.

Ранее в одной из школ Нижнего Новгорода отравились 40 учеников. Уточняется, что их состояние оценивается как удовлетворительное. Госпитализаций не проводилось, все пострадавшие дети находятся дома. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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