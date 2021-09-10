В Москве внучка и бабушка умерли после отравления арбузом

В Москве целая семья попала в реанимацию, съев арбуз купленный в одном из сетевых магазинов, два человека погибли сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел вечером 8 сентября.

После ужина все, кроме отца семейства, поели арбуз. На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась сильная рвота. Вызывали скорую, но врачи госпитализировать больных не стали, списав все на обычное отравление. Позднее их состояние стало ухудшаться – домой снова вызвали скорую, которая отвезла их в больницу.

По данным Telegram-канала, состояние бабушки и девочки было критическим. Пенсионерка умерла вечером, 9 сентября, сегодня скончалась и девочка. Состояние третьей пострадавшей удалось стабилизировать, сообщает Baza.