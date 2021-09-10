В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый, заманивший 10-летнюю жительницу поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района к себе на квартиру. Следственный комитет России обнародовал кадры задержания мужчины.

Ребенок пропал 9 сентября, о чем родители сообщили в полицию. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий девочку нашли в доме у мужчины в Красносельском районе Петербурга.

Как было установлено, 33-летний задержанный общался с несовершеннолетней школьницей в социальной сети, где договорился с ней о встрече. В переписке злоумышленник в циничной форме обсуждал со школьницей сексуальные отношения, говорится в сообщении ведомства.