В Калининграде ребенку отрезало палец на эскалаторе

В одном из торговых центров Калининграда двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца на эскалаторе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По предварительной информации, в четверг, 9 сентября, калининградец пришел в торговый центр с сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. Тот встал на первую ступеньку ленты эскалатора и упал, а его кисть попала под ограничитель ступеней эскалатора. В результате ребенку отрезало фалангу пальца на руке. Мальчика госпитализировали.