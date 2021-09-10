Следователи установили причину взрыва в Ногинске

По словам представителей Следственного комитета России, предварительной причиной взрыва жилой многоэтажки в подмосковном Ногинске стала неисправность газовой трубы в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как установили сотрудники СК РФ, на трубе была потертость, через которую и выходил газ. К осмотру здания следователи смогли приступить только сейчас: до этого шла поисково-спасательная операция и сохранялась угроза обрушения здания.

По предварительным данным, утечка газа произошла на втором этаже многоэтажки в квартире 43. Выводы были сделаны после осмотра остатков стояка и прочего газового оборудования. Странная потертость была обнаружена на шланге духового шкафа.

Для проверки данной версии была назначена экспертиза.

Сообщается, что в квартире 43 проживали 61-летняя Татьяна Симонова и ее 16-летняя внучка Полина Барабашкина. Они обе погибли во время взрыва.