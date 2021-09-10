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Спортивный комментатор бросил кепку в коллегу из-за спора о футболе. Видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Во время записи программы «Андронов vs Шмурнов», которая выходит на YouTube-канале, между спортивными комментаторами произошел скандал. Запись опубликовал Telegram-канал «Первый спорт».

Как уточняет канал, поводом для возникновения конфликта послужило высказывание Андронова, в котором он сравнил сборные России и Швеции. На кадрах видно, как журналист резко вскакивает с места и кидает кепку в своего оппонента. После этого Шмурнов назвал Андронова «дебилом».

«Я не сяду и больше с тобой работать не буду. Это последняя передача», – заявил разгневанный Шмурнов.

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