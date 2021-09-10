В Красноярском крае местный житель сообщил о «минировании» для того, чтобы ему привезли спички. Инцидент произошел в Идринском районе на юге региона вечером 9 сентября.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин обнаружил, что у него закончились спички. Он не придумал ничего лучше, как обратиться в полицию с сообщением о «бомбе», надеясь, что правоохранители привезут ему средство поджига. Прибывшие не место ЧП стражи правопорядка и кинологи взрывного устройства не обнаружили.