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«Заминировавшего» дом россиянина из-за спичек сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Красноярском крае местный житель сообщил о «минировании» для того, чтобы ему привезли спички. Инцидент произошел в Идринском районе на юге региона вечером 9 сентября.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин обнаружил, что у него закончились спички. Он не придумал ничего лучше, как обратиться в полицию с сообщением о «бомбе», надеясь, что правоохранители привезут ему средство поджига. Прибывшие не место ЧП стражи правопорядка и кинологи взрывного устройства не обнаружили.

Теперь хулигану грозит уголовное наказание: за ложное сообщение об акте терроризма он может отправиться в колонию на три года.

Происшествия,Криминал,Видео,Красноярский Край,
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