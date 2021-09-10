Двух боевиков ликвидировали в ходе операции в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Для предотвращения террористического акта на территории был введен режим КТО. Кадры лагеря в лесу, где прятались злоумышленники, появилось в распоряжении телеканала «360».

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям», - говорится в сообщении ведомства.