Двух боевиков ликвидировали в ходе операции в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Для предотвращения террористического акта на территории был введен режим КТО. Кадры лагеря в лесу, где прятались злоумышленники, появилось в распоряжении телеканала «360».
«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям», - говорится в сообщении ведомства.
Боевики в ответ начали стрелять в силовиков, ответным огнем они были ликвидированы. Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения нет, уточняет НАК.