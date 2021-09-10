Сотрудника рыбоохраны на Сахалине подозревают в избиении местного жителя. Конфликт между госинспектором и мужчиной произошел в ходе проверки в Макаровском округе. Очевидцы сняли на видео, как сахалинца бросают на землю и бьют ногами. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «ЧП Сахалин».
«Когда прокуратура говорит тебе борись с браконьерами, а ты воспринимаешь это в буквальном смысле.
Именно так обошлись сегодня инспекторы рыбоохраны с жителем Макарова. Они воткнули его в землю и избили. А потом их начальник побоялся выйти один на один с разъяренным очевидцем», – говорится в сообщении канала.
Как уточняется в СМИ, в Росрыболовстве пока не подтвердили, что на кадрах запечатлен сотрудник ведомства. Этот факт будет проверен, и, если информация подтвердится, в отношении виновного инспектора будет применено дисциплинарное взыскание.