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Конфликт между сахалинцем и сотрудником рыбоохраны сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сотрудника рыбоохраны на Сахалине подозревают в избиении местного жителя. Конфликт между госинспектором и мужчиной произошел в ходе проверки в Макаровском округе. Очевидцы сняли на видео, как сахалинца бросают на землю и бьют ногами. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

«Когда прокуратура говорит тебе борись с браконьерами, а ты воспринимаешь это в буквальном смысле.

Именно так обошлись сегодня инспекторы рыбоохраны с жителем Макарова. Они воткнули его в землю и избили. А потом их начальник побоялся выйти один на один с разъяренным очевидцем», – говорится в сообщении канала.

Как уточняется в СМИ, в Росрыболовстве пока не подтвердили, что на кадрах запечатлен сотрудник ведомства. Этот факт будет проверен, и, если информация подтвердится, в отношении виновного инспектора будет применено дисциплинарное взыскание.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Росрыболовство,
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