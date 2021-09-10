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В Дагестане ликвидировали двух боевиков

ТАССиещё 1
15 минут назад

Двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ.

В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня ночью, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита", - сообщает НАК.

Начальник республиканского УФСБ принял решение о введении режима КТО. Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям.

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению СВУ", - сообщили в НАК.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Сотрудники ФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Происшествия,НАК,ФСБ,МВД,Республика Дагестан,
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