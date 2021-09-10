Пропавшую школьницу Ленобласти спасли из дома взрослого мужчины

Сотрудники полиции разыскали и вернули родителям 10-летнюю девочку, которая оказалась в квартире 33-летнего «друга» из соцсетей. Мужчина угрожал и приставал к ребенку. Об этом со ссылкой на главное управление МВД России по региону сообщает «Комсомольская правда».

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В МВД пояснили, что заявление о пропаже девочки подал около девяти вечера 9 сентября ее отец. В ходе поисков правоохранители изучили аккаунты школьницы в социальных сетях и выяснили, что та некоторое время общалась с 33-летним петербуржцем, жителем дома на улице Партизана Германа в Красносельском района.

«Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка. По предварительным данным злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред», - заявили в ведомстве.

Ребенка передали родителям, мужчину задержали. Проводятся следственные действия, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина общался с четвероклассницей в мессенджере несколько недель, слал девочке картинки эротического содержания и намекал на интим, хотя прекрасно знал, сколько лет собеседнице. При этом он настойчиво звал ребенка в гости.