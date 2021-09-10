Избитый хулиганами арбитр обратился в полицию

«Сразу после финального свистка я получил сильный удар сзади в область головы и шеи, на короткое время потерял сознание. После того как очнулся, увидел, что удар нанёс дисквалифицированный игрок команды «Пахтакор» Капланов Дилмурод. Игроки команды «Виктория» пресекли действия дисквалифицированного игрока», — цитирует пострадавшего арбитра пресс-служба федерации футбола города Иркутск.

Напомним, в Иркутске футболисты-любители избили арбитра прямо во время матча. По информации источника, главный судья встречи Антон Рженёв после нападения потерял сознание. Эпизод случился на игре открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 «Виктория» — «Пахтакор». Сначала игрок «Пахтакора» Бобомурод Алланазаров, которому не понравились решения Рженёва, напал на судью с кулаками. Затем удары судье также нанёс футболист «Пахтакора» Дилмурод Капланов, который ранее был дисквалифицирован на три года за толчок и оскорбление арбитра.