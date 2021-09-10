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Москвичка выкинула новорожденного ребенка в мусорку.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве задержали женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома. Видео после задержания публикует портал «Life.ru».

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столиц, личность и местонахождение женщины удалось быстро установить, ею оказалось 36-летняя жительница дома, где и был обнаружен маленький ребёнок.

Подозреваемую госпитализировали. Как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия, добавили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Сегодня родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?» - сказала сама женщина.

Напомним, новорожденную малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки.

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