Москвичка выкинула новорожденного ребенка в мусорку.Видео

В Москве задержали женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома. Видео после задержания публикует портал «Life.ru».

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столиц, личность и местонахождение женщины удалось быстро установить, ею оказалось 36-летняя жительница дома, где и был обнаружен маленький ребёнок.

Подозреваемую госпитализировали. Как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия, добавили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Сегодня родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?» - сказала сама женщина.