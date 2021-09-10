Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, погибшим 8 сентября, началось в Москве. Церемония проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Мобильный репортер/АГН «Москва»

На данный момент у здания собрались сотрудники МЧС. Церемония начнётся с минуты на минуту. На прощание с министром ожидает приезд президента Владимира Путина. Сама церемония будет проходить в закрытом для прессы режиме.

По окончании прощания гроб с телом министра увезут в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище рядом с родителями.