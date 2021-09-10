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Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве

News.ruиещё 4
1 час назад

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, погибшим 8 сентября, началось в Москве. Церемония проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве
Фото:  Мобильный репортер/АГН «Москва» Мобильный репортер/АГН «Москва»

На данный момент у здания собрались сотрудники МЧС. Церемония начнётся с минуты на минуту. На прощание с министром ожидает приезд президента Владимира Путина. Сама церемония будет проходить в закрытом для прессы режиме.

По окончании прощания гроб с телом министра увезут в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище рядом с родителями.

Ранее президент Владимир Путин на заседании комитета «Победа» заявил, что руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека.

Происшествия,Евгений Зиничев,Владимир Путин,МЧС,Москва,
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