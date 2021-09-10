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Нетрезвый мужчина залез на рябину и не смог спуститься в Петербурге.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Мужчина залез на рябину на проспекте Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Видео публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».

На кадрах видно, как житель Петербурга стоит на дереве по высоте между третьим и четвертым этажом. Как сообщают очевидцы мужчина просидел на дереве около часа. По неизвестным причинам он просил позвонить маме.

На место прибыли бригада полицейских и пожарный, но их помощь не потребовалась Петербуржец смог спуститься самостоятельно.Его сразу же задержали и отправили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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