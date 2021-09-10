Нетрезвый мужчина залез на рябину и не смог спуститься в Петербурге.Видео

Мужчина залез на рябину на проспекте Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Видео публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».

На кадрах видно, как житель Петербурга стоит на дереве по высоте между третьим и четвертым этажом. Как сообщают очевидцы мужчина просидел на дереве около часа. По неизвестным причинам он просил позвонить маме.