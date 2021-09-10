Блогер подожгла бороду бездомному для видео в Instagram

В Ленобласти девушка подожгла бороду бездомному и записала издевательства на видео. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Блогер вместе с подругой подошла к бомжу и подожгла газовой зажигалкой бороду и волосы на голове мужчины. Происходящее она сняла на видео, которое затем опубликовала в Instagram.