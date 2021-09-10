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Блогер подожгла бороду бездомному для видео в Instagram

ЧП Столица
29 минут назад

В Ленобласти девушка подожгла бороду бездомному и записала издевательства на видео. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Блогер подожгла бороду бездомному для видео в Instagram
Фото: chp-msk.ruchp-msk.ru

Блогер вместе с подругой подошла к бомжу и подожгла газовой зажигалкой бороду и волосы на голове мужчины. Происходящее она сняла на видео, которое затем опубликовала в Instagram.

Инцидент произошел в поселке Мга. По факту произошедшего правоохранители организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что треш-стримеры залили инвалида перцовкой из-за отказа раздеваться.

Происшествия,Ленинградская Область,
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