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Хирурги Бийской больницы показали на видео рвущиеся перчатки

Александр Кузьмин
1 час назад

В Бийске хирурги городской больницы пожаловались на рвущиеся перчатки. Главврач назвал эти претензии бредом. Видео публикует telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как с помощью небольших движений перчатки начинают рваться, после этого быстро приходят в негодность.

«Они же работают с инфекционными больными, поэтому надо каким-то образом помочь, чтобы обеспечивать нормальными перчатками». - говорит голос за кадром.

Главврач больницы Сергей Ковязин лишь назвал эту информацию бредом и отправил журналистов в министерство здравоохранения Алтайского края. Там ситуацию пока не прокомментировали.

Происшествия,Видео,Бийск,
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