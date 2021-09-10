Хирурги Бийской больницы показали на видео рвущиеся перчатки

В Бийске хирурги городской больницы пожаловались на рвущиеся перчатки. Главврач назвал эти претензии бредом. Видео публикует telegram-канал «Подъем».
На кадрах видно, как с помощью небольших движений перчатки начинают рваться, после этого быстро приходят в негодность.
«Они же работают с инфекционными больными, поэтому надо каким-то образом помочь, чтобы обеспечивать нормальными перчатками». - говорит голос за кадром.
Главврач больницы Сергей Ковязин лишь назвал эту информацию бредом и отправил журналистов в министерство здравоохранения Алтайского края. Там ситуацию пока не прокомментировали.