Хирурги Бийской больницы показали на видео рвущиеся перчатки

В Бийске хирурги городской больницы пожаловались на рвущиеся перчатки. Главврач назвал эти претензии бредом. Видео публикует telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как с помощью небольших движений перчатки начинают рваться, после этого быстро приходят в негодность.

«Они же работают с инфекционными больными, поэтому надо каким-то образом помочь, чтобы обеспечивать нормальными перчатками». - говорит голос за кадром.