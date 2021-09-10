В США шесть человек пострадали в результате стрельбы

В американском штате Иллинойс прозвучали выстрелы. По меньшей мере шесть человек пострадали, передает телеканал NBC.

Фото: Department of Homeland Security Department of Homeland Security

Стрельба произошла в городе Ист-Сент-Луис. Очевидцы говорят, что пострадавших может быть больше. Пока за медицинской помощью обратились шесть человек.

По сообщениям телеканала, примерно во время инцидента в городе столкнулись поезд и автомобиль. Полицейские выясняют, связаны ли эти события между собой. Сейчас правоохранители ищут шестерых подозреваемых.