В США шесть человек пострадали в результате стрельбы

В американском штате Иллинойс прозвучали выстрелы. По меньшей мере шесть человек пострадали, передает телеканал NBC.
Стрельба произошла в городе Ист-Сент-Луис. Очевидцы говорят, что пострадавших может быть больше. Пока за медицинской помощью обратились шесть человек.
По сообщениям телеканала, примерно во время инцидента в городе столкнулись поезд и автомобиль. Полицейские выясняют, связаны ли эти события между собой. Сейчас правоохранители ищут шестерых подозреваемых.
Несколько дней назад в американском штате Канзас один человек погиб, семеро были ранены. По данным правоохранителей, 30-летний мужчина был выдворен администрацией ночного клуба за неподобающее поведение. Это разозлило американца – он вернулся в заведение с оружием и расстрелял своих обидчиков.