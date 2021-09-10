В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

NBC: В штате Иллинойс не менее шести человек пострадали в результате стрельбы

Мир24иещё 3
1 час назад

В американском штате Иллинойс прозвучали выстрелы. По меньшей мере шесть человек пострадали, передает телеканал NBC.

В США шесть человек пострадали в результате стрельбы
Фото:  Department of Homeland Security Department of Homeland Security

Стрельба произошла в городе Ист-Сент-Луис. Очевидцы говорят, что пострадавших может быть больше. Пока за медицинской помощью обратились шесть человек.

По сообщениям телеканала, примерно во время инцидента в городе столкнулись поезд и автомобиль. Полицейские выясняют, связаны ли эти события между собой. Сейчас правоохранители ищут шестерых подозреваемых.

Несколько дней назад в американском штате Канзас один человек погиб, семеро были ранены. По данным правоохранителей, 30-летний мужчина был выдворен администрацией ночного клуба за неподобающее поведение. Это разозлило американца – он вернулся в заведение с оружием и расстрелял своих обидчиков.

Происшествия,телеканал NBC,Ист-Сент-Луис,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители