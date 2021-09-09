Погибшего во Франции российского подростка отдали на органы

Подростка из Перми, который погиб во Франции несколько дней назад, сделали «посмертным» донором. Об этом рассказала мать усыновленного россиянина Элен Тескье, передает URA.RU.

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По словам женщины, органы ее приемного сына Искандера будут отправлены нуждающимся больным. Похороны пройдут во Франции, на церемонию прощания будет приглашен православный священник.

«Он спас многих детей благодаря пересадке своих органов. Это тема, которую мы обсуждали с ним, когда умер один из наших друзей. Искан считал это нормальным», — сообщила мать подростка.

По информации URA.RU, 5 сентября юноша совершил попытку суицида. За его жизнь боролись врачи, но спасти подростка не удалось. В беседе с корреспондентом мать предположила, что Искандер мог решиться на этот шаг из-за психологической усталости, поскольку «был эмоционально предан своей семье и многое ей отдал».