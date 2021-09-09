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Тело застреленного лидера ОПГ «Борисовские» нашли закопанным спустя 20 лет

Lenta.ru
1 час назад

В Казани следователи раскрыли убийство мужчины, пропавшего без вести 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Тело лидера ОПГ «Борисовские» нашли спустя 20 лет
Фото: «ВладТайм»«ВладТайм»

По его словам, 8 сентября тело погибшего было найдено на территории базы швейной фабрики. Оно было обнаружено георадаром и выкопано с помощью бура. Мужчина ушел из дома в апреле 2001 года и не вернулся. По подозрению в его убийстве задержаны три человека. Следствием установлено, что они вывезли потерпевшего на базу, где несколькими выстрелами в голову убили, а тело закопали там же. Мотивом убийства был передел сферы влияния между преступными группировками Казани. Обвиняемых арестовали. Они отрицают свою причастность к преступлению.

Убитый был одним из лидеров ОПГ «Борисовские», уточнили «Ленте.ру» в местном МВД. С ним расправились участники его же банды. Преступление было раскрыто в ходе расследования убийства криминального авторитета из чувашской ОПГ «Ново-Южновские». О его исчезновении в октябре 2001 года в полицию заявила сожительница.

По ее словам, мужчина уехал в Казань и там пропал. Правоохранители установили, что чувашский авторитет поехал на разборки с казанской ОПГ «Перваки», а помочь ему в урегулировании конфликта должны были «Борисовские». Однако приезжий из Чебоксар был убит и захоронен, а через год его останки сожгли.

Происшествия,МВД,Lenta.ru,Казань,
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