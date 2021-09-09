Тело лидера ОПГ «Борисовские» нашли спустя 20 лет

В Казани следователи раскрыли убийство мужчины, пропавшего без вести 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

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По его словам, 8 сентября тело погибшего было найдено на территории базы швейной фабрики. Оно было обнаружено георадаром и выкопано с помощью бура. Мужчина ушел из дома в апреле 2001 года и не вернулся. По подозрению в его убийстве задержаны три человека. Следствием установлено, что они вывезли потерпевшего на базу, где несколькими выстрелами в голову убили, а тело закопали там же. Мотивом убийства был передел сферы влияния между преступными группировками Казани. Обвиняемых арестовали. Они отрицают свою причастность к преступлению.

Убитый был одним из лидеров ОПГ «Борисовские», уточнили «Ленте.ру» в местном МВД. С ним расправились участники его же банды. Преступление было раскрыто в ходе расследования убийства криминального авторитета из чувашской ОПГ «Ново-Южновские». О его исчезновении в октябре 2001 года в полицию заявила сожительница.