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Освобождены заложники из захваченного здания «Банка Грузии»

Lenta.ruиещё 10
1 час назад

Освобождены заложники, которые находились в здании филиала «Банка Грузии», захваченном вооруженным мужчиной. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Из захваченного "Банка Грузии" освобождены все заложники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП случилось 9 сентября в городе Кварели. Примерно в 16:00 в банк ворвался человек в темных очках и с ручной гранатой. Несколько человек сумели покинуть здание, на месте остались два сотрудника.

Нападавший требовал выкуп за заложников в размере полумиллиона лари — около 160 тысяч долларов. После непродолжительных переговоров сотрудникам правоохранительных органов удалось добиться освобождения людей.

Преступник пока находится в банке.

«Ведутся переговоры. Cпецоперация продолжается», — сообщила представитель пресс-службы МВД Грузии.

С начала года в Грузии случились четыре нападения на банки с захватом заложников.

Происшествия,МВД,ИА Sputnik,
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