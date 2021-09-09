Установлена личность бросившей ребенка у мусоропровода москвички

Правоохранители установили личность женщины, которая оставила новорожденного ребенка у мусоропровода в доме на Литовском бульваре в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру, ей оказалась 37-летняя жительница дома.

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Известно, что у женщины также есть 15-летняя дочь, в отношении которой её лишили родительских прав. Сейчас девочка проживает с бабушкой.

Прокуратура поставила ход расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного на свой контроль.

Напомним, что столичное ведомство начало проверку после того, как в четверг утром у мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре нашли младенца. Ребенку не больше суток.