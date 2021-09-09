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Следователи определили эпицентр взрыва дома в Ногинске

Анна Безрукова
51 минуту назад

Следователям удалось установить полную картину взрыва дома в Ногинске Московской области. Предполагается, что эпицентр находился в квартире 47 на 3-м этаже. Там проживал Александр Соловьев — преподаватель Российского центра подготовки спасателей на базе МЧС в Ногинске, сообщает Mk.ru.

Уточняется, что взрыв разрушил все квартиры по этому стояку, начиная с 5-го этажа (здесь женщина осталась в живых, но квартира пострадала).

В результате ЧП погибли жильцы нижних квартир, всего семь человек. Это жильцы квартиры 51 с четвертого этажа — Светлана Павлова и ее сын-четвероклассник, сам Соловьев из квартиры 47 на третьем этаже и его соседи со второго этажа из квартиры 43 — пожилая женщина Татьяна Симонова и ее 16-летняя внучка Полина. А также две девушки из квартиры 39, Ксения и Анастасия, которые арендовали жилье.

Отмечается, что некоторые жильцы не очень хорошо характеризовали Соловьева. Двумя годами ранее в ночное время он сильно затопил соседей — так, что отстали обои во всех комнатах. При этом виновник произошедшего находился в нетрезвом состоянии. У него была жена, но она обычно проживала отдельно, в Крыму. Поскольку стены в доме «картонные», то соседи иногда слышали разговоры мужчины. Также в квартире периодически ночевали неизвестные люди.

Отметим, что этот дом в городе считают элитным, а его жильцы — более чем благополучные. Здесь, в частности, квартирами владеют судьи, спасатели, глава ЖЭКа и экс-начальник городской ГИБДД.

Происшествия,Видео,Светлана Павлова,Александр Соловьев,ГИБДД,МЧС,Московский комсомолец,Московская Область,Ногинск,
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