Умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"

Польский актер Веслав Голас умер в возрасте 90 лет после второго инсульта. Об этом сообщает газета Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.
Как отмечает издание, первый инсульт актер перенес еще в 2020 году, а второй приступ произошел у артиста на прошлой неделе.
Веслав Голас родился в 1930 году в Кельце, в семье военнослужащего. Еще школьником будущий актер стал членом польского сопротивления, а в 1944 году в возрасте 14 лет его арестовало гестапо и отправило в тюрьму. После окончания войны Голас поступил в Театральную академию имени Александра Зельверовича в Варшаве.
Веслав Голас получил мировую известность благодаря роли бойца Томаша Черешняка в телевизионном сериале «Четыре танкиста и собака», который сняли в 1966 году по одноименному произведению Януша Пшимановского.
Всего на счету актера порядка восьмидесяти ролей. Кроме известного сериала Голас также сыграл в фильмах «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Косоглазое счастье», «Капитан Сова идет по следу» и других.