Умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"

Польский актер Веслав Голас умер в возрасте 90 лет после второго инсульта. Об этом сообщает газета Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Как отмечает издание, первый инсульт актер перенес еще в 2020 году, а второй приступ произошел у артиста на прошлой неделе.

Веслав Голас родился в 1930 году в Кельце, в семье военнослужащего. Еще школьником будущий актер стал членом польского сопротивления, а в 1944 году в возрасте 14 лет его арестовало гестапо и отправило в тюрьму. После окончания войны Голас поступил в Театральную академию имени Александра Зельверовича в Варшаве.

Веслав Голас получил мировую известность благодаря роли бойца Томаша Черешняка в телевизионном сериале «Четыре танкиста и собака», который сняли в 1966 году по одноименному произведению Януша Пшимановского.