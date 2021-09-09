Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве

Президент Владимир Путин, открывая заседание организационного комитета «Победа», объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и жертвах взрыва газа в подмосковном Ногинске.

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Президент поприветствовал участников заседания и сказал, что начать придется с трагических новостей, передает РИА «Новости».

«Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Зиничев погиб в среду, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.