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Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и погибших в Ногинске

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
37 минут назад

Президент Владимир Путин, открывая заседание организационного комитета «Победа», объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и жертвах взрыва газа в подмосковном Ногинске.

Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент поприветствовал участников заседания и сказал, что начать придется с трагических новостей, передает РИА «Новости».

«Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Зиничев погиб в среду, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.

В тот же день утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Жертвами взрыва стали семь человек.

Происшествия,Евгений Зиничев,Александр Мельник,Владимир Путин,МЧС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Ногинск,
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