В Британии мужчина с ножом захватил заложников на заправке

В городе Бристоль в Британии вооруженный ножом мужчина захватил заложников на автозаправочной станции. Об этом сообщает «Би-би-си».

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По информации издания, злоумышленник ранил нескольких работников магазина на заправке. Впоследствии им удалось скрыться в комнате безопасности. На место происшествия направили вооруженных сотрудников полиции и переговорщика. Местных жителей призвали воздержаться от посещения близлежащего района.

Вскоре полицейские задержали мужчину. На данный момент следствие выясняет его мотивы. Отмечается, что одного из пострадавших доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни.