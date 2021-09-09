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Под Иркутском мужчина поджег машину с ребенком в салоне. Видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

Брата и сестру в Иркутской области объявили в федеральный розыск из-за умышленного поджога автомобиля, в салоне которого находился ребенок. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала IZ.RU.

Как предполагает следствие, подозреваемые Дмитрий и Ирина Маценко подъехали на иномарке Nissan Qashqai к парковке в поселке Маркова. Мужчина вышел из машины, облил легковоспламеняющейся жидкостью стоящий там автомобиль, в котором сидела 6-летняя девочка, после чего поджег его и скрылся с места происшествия. Девочка успела выбежать из горящего транспортного средства и не пострадала. Поджигателя и его сестру разыскивают правоохранители. Устанавливаются мотивы совершения преступления.

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