Брата и сестру в Иркутской области объявили в федеральный розыск из-за умышленного поджога автомобиля, в салоне которого находился ребенок. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram -канала IZ.RU.

Как предполагает следствие, подозреваемые Дмитрий и Ирина Маценко подъехали на иномарке Nissan Qashqai к парковке в поселке Маркова. Мужчина вышел из машины, облил легковоспламеняющейся жидкостью стоящий там автомобиль, в котором сидела 6-летняя девочка, после чего поджег его и скрылся с места происшествия. Девочка успела выбежать из горящего транспортного средства и не пострадала. Поджигателя и его сестру разыскивают правоохранители. Устанавливаются мотивы совершения преступления.