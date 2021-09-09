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Пропавших в Красноярском крае двух девочек нашли живыми

ТАСС
14 минут назад

Пропавшие в городе Лесосибирске Красноярского края две девочки найдены живыми. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Пропавших в Красноярском крае школьниц нашли живыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщалось, после выявления в одной из соцсетей записи о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки, полиция начала их розыск. Заявлений в полицию от родителей не поступало.

"Найдены. Живы", - сообщили в главке полиции.

Как сообщала прокуратура края, предварительная причина ухода - конфликт одной из девочек с матерью. На профилактических учетах родители и дети не состояли, сообщили в пресс-службе.

Установлено, что во вторник дети на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. Позже они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись.

Происшествия,МВД,Красноярский Край,Лесосибирск,
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