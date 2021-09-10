В Петербурге задержали убийцу Пушкина и Гончаровой

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве двух человек. Жертвами оказались супруги с фамилиями Пушкин и Гончарова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По данным следователей, 25-летний мужчина в квартире дома на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе ударил хозяев жилья ножом. Причиной послужил личный конфликт. После нападения подозреваемый скрылся с места происшествия.
В результате было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство". В скором времени задержанному планируют предъявить обвинение.
Предварительно, погибли после нападения 43-летняя жительница Петербурга Гончарова и ее 31-летний муж Пушкин. Тела жертв поножовщины были найдены сестрой убитой. Из квартиры исчезли телевизор, два телефона, а также системный блок. Не исключается, что к краже причастен фигурант дела. Ранее в петербургской кондитерской нашли изуродованное тело продавщицы.