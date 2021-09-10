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В Санкт-Петербурге мужчина убил Пушкина и Гончарову

Газета.Ruиещё 2
33 минуты назад

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве двух человек. Жертвами оказались супруги с фамилиями Пушкин и Гончарова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В Петербурге задержали убийцу Пушкина и Гончаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следователей, 25-летний мужчина в квартире дома на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе ударил хозяев жилья ножом. Причиной послужил личный конфликт. После нападения подозреваемый скрылся с места происшествия.

В результате было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство". В скором времени задержанному планируют предъявить обвинение.

Предварительно, погибли после нападения 43-летняя жительница Петербурга Гончарова и ее 31-летний муж Пушкин. Тела жертв поножовщины были найдены сестрой убитой. Из квартиры исчезли телевизор, два телефона, а также системный блок. Не исключается, что к краже причастен фигурант дела. Ранее в петербургской кондитерской нашли изуродованное тело продавщицы.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Интерфакс,Санкт-Петербург,
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