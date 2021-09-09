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Появилось видео обыска у организатора заказных убийств через даркнет

Александр Кузьмин
25 минут назад

38-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в том, что он является одним из организаторов группы по совершению преступлений посредством даркнета. Видео обыска в конспиративной квартире мужчины публикует Следственный комитет России.

По данным следствия, мужчина является владельцем сайта, который предоставлял заказчикам незаконные услуги с применением средств конспирации. Он причастен к организации убийств двух человек, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов. Правоохранители выяснили это в ходе расследования убийств супругов из Владимирской области и жителя Санкт-Петербурга.

«В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в "теневом" сегменте интернета ("даркнете"). Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее по данному делу был задержан исполнитель преступления и его пособники, которые занимались сбором данным о местонахождении потерпевших.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Ижевск,
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