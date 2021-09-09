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Названа возможная причина исчезновения школьниц в Красноярском крае

Алиса Селезнёва
38 минут назад

Причиной исчезновения двух девочек 13 лет из Лесосибирска Красноярского края мог стать конфликт одной из них с матерью. Об этом сообщила прокуратура региона.

Названа возможная причина исчезновения школьниц в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Две школьницы пропали без вести 7 сентября. Девочки направились к подруге и до настоящего времени не вернулись. Их поиски ведут полиция и волонтеры, при этом в правоохранительных органах заявили, что заявления о пропаже детей от родителей не поступало.

«Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено. Предварительная причина ухода - конфликт с матерью одной из девочек», - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. При этом девочек видели в магазине в Колесникова, их поиски находятся на контроле прокуратуры.

По словам местных жителей, которые привела газета «МК в Красноярске», девочки до сих пор находятся в Колесниково и заявили, что не собираются возвращаться домой.

«Были только что в магазине, теперь идут в гору. Мы им говорили и пытались остановить в магазине, говорили, что родители ищут. Они сказали, что домой они не пойдут», - рассказала изданию местная жительница Маргарита.

Ранее Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух 10-летних девочек в городе Киселевске. Одноклассницы не пришли домой 6 сентября. Позже их нашли убитыми.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,Красноярский Край,Лесосибирск,
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