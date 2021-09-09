Депутаты Верховной рады Украины устроили потасовку. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».
Как уточняет канал, конфликт произошел между нардепом от партии «Слуга народа» Николаем Тищенко и его коллегой Гео Леросом, который резко высказался о провалившейся операции украинских спецслужб по задержанию группы россиян в Минске.
«Кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — слил эту спецоперацию?» — спросил он.
За президента и его команду вступился Тищенко. На кадрах видно, как он силой оттащил от трибуны своего оппонента.