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Потасовку депутатов в Верховной раде Украины сняли на видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Депутаты Верховной рады Украины устроили потасовку. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

Как уточняет канал, конфликт произошел между нардепом от партии «Слуга народа» Николаем Тищенко и его коллегой Гео Леросом, который резко высказался о провалившейся операции украинских спецслужб по задержанию группы россиян в Минске.

«Кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — слил эту спецоперацию?» — спросил он.

За президента и его команду вступился Тищенко. На кадрах видно, как он силой оттащил от трибуны своего оппонента.

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