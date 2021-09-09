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Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

Елена Прошина
39 минут назад

Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего после взрыва газа в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает «RT на русском» в своем Telegram-канале.

Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что взрыв произошел утром 8 сентября. В результате хлопка газа обрушились часть внешней стены, перекрытия и перегородки на нескольких этажах.

Всего жертвами случившегося стали семь человек, в том числе двое детей – ночью во время разбора обломков спасатели обнаружили тело мальчика, а немного ранее – девочки-подростка. Утром 9 сентября спасатели также обнаружили тела двух 20-летних девушек, которые считались пропавшими без вести. Еще 17 человек пострадали, включая двоих детей – девочки пяти и 11 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, причиной взрыва могла быть оставленная на ночь включенная газовая плита. Жильцы решили согреться в осенние холода, однако ночью пламя могло потухнуть, а квартира наполниться газом.

В Богородском округе Московской области объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

Происшествия,СКР,RT на русском,Ногинск,
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