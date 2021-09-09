Губернатора Приморского края Олега Кожемяко во время проверки строящейся школы встретил пьяный сторож. Глава региона опубликовал запись инцидента в селе Волчанце в своем Telegram-канале. Как выяснилось, на объекте кроме охранника не было ни одного работника. При этом мужчина заявил, что сегодня у него выходной.
«Не ждали. Такую картину застал накануне, на строящейся в Волчанце школе. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа», – прокомментировал произошедшее глава Приморья.
Он также добавил, что строительную компанию неоднократно предупреждали и требовали усилить темпы работы.
«Будем расставаться с такими подрядчиками», – подытожил Кожемяко.