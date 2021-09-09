Губернатора Приморского края Олега Кожемяко во время проверки строящейся школы встретил пьяный сторож. Глава региона опубликовал запись инцидента в селе Волчанце в своем Telegram-канале. Как выяснилось, на объекте кроме охранника не было ни одного работника. При этом мужчина заявил, что сегодня у него выходной.