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Пьяный сторож встретил губернатора Приморья при проверке на стройке. Видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Губернатора Приморского края Олега Кожемяко во время проверки строящейся школы встретил пьяный сторож. Глава региона опубликовал запись инцидента в селе Волчанце в своем Telegram-канале. Как выяснилось, на объекте кроме охранника не было ни одного работника. При этом мужчина заявил, что сегодня у него выходной.

«Не ждали. Такую картину застал накануне, на строящейся в Волчанце школе. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа», – прокомментировал произошедшее глава Приморья.

Он также добавил, что строительную компанию неоднократно предупреждали и требовали усилить темпы работы.

«Будем расставаться с такими подрядчиками», – подытожил Кожемяко.

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