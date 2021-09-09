В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Серийные налетчики на магазины и МФО в Волгограде попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Трех жителей Подмосковья задержали в Волгограде по подозрению в серии разбойных нападений. Молодые люди прибыли в город 3 сентября и проживали там в арендованной квартире.

По версии следствия, что 5 сентября, угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники ограбили магазин, похитив 26 тысяч рублей. На следующий день они совершили еще три аналогичных преступления, ограбив офисы микрофинансовых организаций. Инциденты были зафиксированы камерами видеонаблюдения, записи публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Подозреваемых удалось задержать 7 сентября недалеко от салона сотовой связи, где они намеривались совершить еще одно преступление. Ими оказались 18-летний, 19-летний и ранее судимый 23-летний жители Московской области. Полицейские установили причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

Происшествия,Криминал,Видео,Московская Область,Волгоград,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители