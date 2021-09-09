Трех жителей Подмосковья задержали в Волгограде по подозрению в серии разбойных нападений. Молодые люди прибыли в город 3 сентября и проживали там в арендованной квартире.
По версии следствия, что 5 сентября, угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники ограбили магазин, похитив 26 тысяч рублей. На следующий день они совершили еще три аналогичных преступления, ограбив офисы микрофинансовых организаций. Инциденты были зафиксированы камерами видеонаблюдения, записи публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
Подозреваемых удалось задержать 7 сентября недалеко от салона сотовой связи, где они намеривались совершить еще одно преступление. Ими оказались 18-летний, 19-летний и ранее судимый 23-летний жители Московской области. Полицейские установили причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах страны.